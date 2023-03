Prende avvio il nuovo progetto di formazione promosso da FORMAB, in partenariato con Connext. Il progetto prevede la realizzazione di corsi di formazione professionalizzanti che garantiranno la possibilità di specializzarsi per ricoprire ruoli altamente richiesti sul mercato del lavoro quali Social Media Manager, Web developer e coordinatore amministrativo. Saranno tenuti da figure esperte nei settori di riferimento e avranno una durata prevista dalle 120 alle 500 ore, a seconda degli obiettivi e dei profili.

Chi parteciperà ai corsi, previo superamento di un colloquio di selezione, usufruirà di un piano formativo finalizzato a trasmettere competenze specifiche che gli permetteranno di accedere al mondo del lavoro. I corsi FORMAB, finanziati dalla Regione Campania, sono completamente gratuiti ed è previsto un rimborso spese per i candidati partecipanti. Si terranno a Monteforte, a Via Piano Alvanella SNC, a partire dal mese di aprile. FORMAB può vantare la collaborazione con aziende partner d’eccellenza, presso le quali verranno espletati i tirocini previsti al termine dei moduli d’insegnamento, con possibilità reali di assunzione.

I corsi sono promossi per valorizzare le risorse che vivono il territorio, creando nuove possibilità che sostengano i candidati nella ricerca lavorativa e offrano a quest’ultimi valore professionale spendibile in loco. Per partecipare è sufficiente inserire i propri dati di contatto a questo link: https://connextup.it/moduloformab/ . Inoltre, il 30 marzo, alle ore 19.00, presso la sede di Formab, in Via Piano Alvanella SNC, si terrà un evento finalizzato a presentare i corsi e dare maggiori informazioni a chi fosse interessato a parteciparvi.