16 SHARES Condividi Tweet

È previsto per domani, Venerdì 16 Dicembre alle 15.30, a Cesinali il taglio del nastro della nuova sede del Centro Famiglia del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5.

All’inaugurazione in via Turci, nella Frazione Villa San Nicola, sarà presente, al fianco del Direttore Generale del Consorzio Carmine De Blasio e del Presidente Vito Pelosi, anche l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini. Interverrà anche il Sindaco di Cesinali Dario Fiore.

Il Centro Famiglia, un luogo per la famiglia, per le coppie e anche per i più piccoli, si propone come riferimento per i servizi di affido e adozione, per i colloqui protetti, per le consulenze psicologiche riservate e per una serie di servizi proposti alle donne e alle mamme. L’accogliente sede è dotata anche di un angolo biblioteca con volumi esclusivamente sui temi della genitorialità e favole e cartoon per i più piccoli.

Condividi su: