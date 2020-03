20 SHARES Condividi Tweet

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 estende le zone soggette a restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto della diffusione del coronavirus a tutto il territorio italiano. E l’Agenzia nazionale per l’innovazione digitale (Agid), assieme al ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sta dialogando con le aziende, le associazioni, le start-up per ridefinire alcuni servizi e metterli a disposizione gratuitamente per aiutarci in questo momento difficile in cui è bene rimanere a casa.

L’iniziativa si chiama “Solidarietà digitale” ed è in corso in queste ore. Le imprese interessate possono aderire andando sul sito dell’Agid. Ci sono già grandi realtà che hanno deciso di dare una mano, come La Repubblica, Mondadori, Amazon. Offrono soluzioni per l’intrattenimento, la connettività, ma pure per favorire la diffusione di pratiche di smart working o e-learning, fondamentali in queste settimane di emergenza.

“Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate; leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet; restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning”, si legge sul sito. Qui potete trovate l’elenco in aggiornamento dei servizi offerti.

