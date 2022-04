Solofra, al via la gara per il depuratore

16 SHARES Condividi Tweet

È stata pubblicata sul sito della Regione Campania portale gare la procedura aperta per la selezione dell’operatore economico per l’intervento di “Realizzazione degli interventi necessari per il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto di depurazione di Solofra”. Il progetto consentirà di migliorare il funzionamento dell’impianto e il contenimento delle emissioni in aria nella zona montorese-solofrana. L’importo a gara dell’intervento per i lavori è di 1.482.500 euro. Le offerte potranno essere presentate fino alle ore 13 del 9 maggio.

