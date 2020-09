20 SHARES Condividi Tweet

Non ci sarebbe storia nemmeno per l’ultimo sondaggio, Swg per Fanpage, in vista delle elezioni regionali in Campania. Vincenzo De Luca resterebbe governatore con oltre il 50 per cento delle preferenze. Staccato Stefano Caldoro, accreditato tra il 29 e il 33 per cento. Più giù il Movimento 5 Stelle con Valeria Ciarambino.

Cambia però lo scenario nella coalizione di centrodestra (Caldoro) rispetto alla rilevazione Ipsos per il Corriere della Sera. Swg assegna un peso maggiore alla Lega (fino all’11.5 per cento) che sarebbe primo partito seguito da Fratelli d’Italia (tra il 7.5 e il 9.5 per cento). Numeri completamente diversi tra Swg e Ipsos. La prima dà Forza Italia tra il 5.5 e il 7.5 per cento, almeno 7 punti più giù rispetto al sondaggio Ipsos.

Più omogenei i dati del centrosinistra. Anche per Swg il Pd resterebbe primo partito, della coalizione e dell’intera contesa elettorale. Potrebbe superare il 20 per cento. Di poco dietro la lista De Luca presidente. Italia Viva e Psi starebbero in una forbice tra l’1.5 e il 2.5 per cento.

