18 SHARES Condividi Tweet

Disponibile dal 09 novembre 2020, in cd ed in digital download, il nuovo album “SottoVuoto” del cantautore irpino Alessio Vito, anticipato dal singolo “Settembre”, distribuito da (R)esisto. L’album è prodotto e arrangiato da Alessio Vito in collaborazione con Emilio Capuano tecnico del suono, musicista, il quale ha curato tutte le registrazioni e i missaggi.

Il disco è composto da nove brani inediti scritti in testi e musiche dallo stesso Vito, che oltre a dare voce alle liriche ha curato tutte le chitarre acustiche ed elettriche presenti (ad eccezione dei brani “Fino in fondo” e “Aria Respiro” che vedono la presenza di Gerardo Danna alle chitarre funky e slide ed il brano “Canzone dell’attesa”, che ospita la chitarra manouche di Jean-Laurent Pernin).

Il disco è stato registrato tra Italia e Francia, dove Alessio Vito ha vissuto per diverso tempo, e gode della presenza di amici e musicisti di vecchia data dell’autore, oltre che di speciali collaborazioni da parte di musicisti d’oltralpe; alcuni brani come “Canzone dell’attesa” e “Canzone scritta male” sono stati interamente registrati nel febbraio 2019 in una baita di montagna sulle Hautes-Alpes innevate francesi, dove i musicisti hanno trascorso diversi giorni tra una seduta di registrazione e dell’ottimo vin rouge.

Hanno partecipato al progetto Carmine Di Giacomo (batteria), Alessandro Ragano (basso), Emilio Capuano (synth e tastiere), Carmine Marra (sax tenore), Gerardo Danna (chitarre aggiuntive), Johanna Cascales (violino e violoncello), Florent Digbeu (batterie e percussioni), Terry Piccin (fisarmonica a bottoni), Kevin Clerx (basso tuba), Jean-Laurent Pernin (chitarra manouche), Seb Charpentier (basso).

Il disco rappresenta la summa delle esperienze sia esse musicali che di vita dell’autore, arricchite da viaggi, ascolti, collaborazioni, esperienze lavorative, concerti ed incontri. Ne ha curato le grafiche Vittoria Capuano, fotografie di Generoso De Biase e Simone Esposito.

Tracklist: 01 Settembre, 02 Niente cinema, 03 Fino in fondo, 04 La Risposta, 05 Firenze S. M. Novella, 06 Canzone dell’attesa, 07 Aria Respiro, 08 Il Giorno dopo, 09 Canzone scritta male

Alessio Vito nasce ad Avellino il 9 novembre del 1990. Musicista, cantautore e scrittore, nel 2013 consegue la laurea in “Discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo” presso l’Università degli Studi di Salerno dove, nel febbraio 2017, consegue il titolo magistrale in “Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale” con tesi in Storia della Musica moderna e contemporanea (La canzone d’autore italiana/ Piero Ciampi: l’amore, il vino … e altri discorsi). Inizia ad esibirsi dal vivo e ad approcciarsi alla scrittura già nel 2006 e dal 2009 è impegnato attivamente nel settore artistico-musicale. Nel 2010 fonda la band di matrice Progressive Rock Locus Amoenus con cui nel 2013, in qualità di cantante, chitarrista, flautista, autore di tutti i testi e in parte delle musiche, pubblica il disco di brani inediti “Clessidra”. Quest’ultimo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica, soprattutto estera, e di riviste di settore. Collabora sia live che in studio con diversi artisti e gruppi musicali in qualità di musicista, autore, arrangiatore e produttore condividendo il palco con artisti quali James Senese e Napoli Centrale, Marlene Kuntz, Giorgio Canali. Nel maggio 2015 pubblica il suo primo lavoro solista musicale/letterario “Un Aprile Sbagliato” (Libro+Cd) edito da Il Papavero edizioni.

All’uscita dell’album e del libro segue un suggestivo tour in forma di Reading/Concerto. Nel luglio 2016 viene pubblicata la nuova suite inedita dei Locus Amoenus “Comunque vada” contenuta nel cofanetto internazionale “Decameron- part III”, un progetto realizzato dall’associazione progressive rock finlandese Colossus Ry, prodotto da Marco Bernard e distribuito su scala mondiale. Vito è autore del testo e delle musiche curate insieme ad Alessandro Ragano. Nell’aprile 2017 entra a far parte, in qualità di chitarrista e arrangiatore, della band Zerella con cui pubblicherà l’anno successivo l’album “Sotto casa tua” per l’etichetta Seahorse Recordings. Insieme all’attore irpino Nicola Mariconda è coautore e interprete dello spettacolo musico-teatrale “Poesie e suoni é cheste terre”, vincitore del Premio “Ad Maiori 2019”. Il 25 novembre 2020 vede la luce “Settembre”, singolo che anticipa l’uscita del nuovo album “SottoVuoto” in uscita a Novembre per (R)esisto distribuzione; l’album registrato tra Italia e Francia gode anche della presenza di musicisti d’oltralpe e rappresenta la summa delle esperienze maturate nel corso degli anni, grazie anche alla permanenza dello stesso autore in terra francese.

Comments

comments

Condividi su: