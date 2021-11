20 SHARES Condividi Tweet

Carabinieri di Avellino al lavoro contro la violenza anche nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Interventi a Teora e Flumeri per due casi con protagonisti uomini agli arresti domiciliari.

TEORA – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Teora hanno tratto in arresto un 60enne della provincia di Potenza, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Avellino, in sostituzione del provvedimento degli arresti domiciliari a cui era già sottoposto perché ritenuto responsabile del reato di “atti persecutori” nei confronti dell’ex compagna. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Potenza.

FLUMERI – Ristretto ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai Carabinieri per “evasione”. È accaduto ieri: i Carabinieri delle Stazioni di Castel Baronia e Flumeri, accertato che l’uomo non era presente nell’abitazione di Carife statuita per la citata misura alternativa, all’esito delle ricerche lo hanno rintracciato a Flumeri. Bloccato e portato in Caserma, è stato dichiarato in arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento che ne ha disposto il riaccompagnamento all’abitazione prevista per l’espiazione della misura cautelare.

