Ad Ariano Irpino summit straordinario dopo la sospensione del reparto di pediatria all’ospedale Frangipane. Presenti i quattro consiglieri regionali irpini (Enzo Alaia, Maurizio Petracca, Livio Petitto e Vincenzo Ciampi) nell’incontro che ha visto l’intervento duro del sindaco della città del Tricolle, Enrico Franza: “Intollerabile la chiusura del reparto in una struttura Dea di primo livello. Vogliamo collaborare con le istituzioni – ha detto la fascia tricolore arianese – ma il Frangipane non può essere un ospedale di frontiera. Ora serve un’inversione di tendenza e chi ha sbagliato sulla gestione dell’ospedale faccia un passo indietro”.

Duro anche quello di Vincenzo Ciampi, che ha puntato il dito contro la gestione della sanità da parte del governatore Vincenzo De Luca. Per il consigliere cinquestelle “la sanità in Irpinia è sotto attacco”.

Non a caso c’era anche il sindaco di Solofra, Michele Vignola, dopo la chiusura del pronto soccorso. Il suo un intervento in linea con quanto detto nella recente manifestazione nella città della Concia, anche questo un atto di accusa nei confronti della gestione dell’Asl Avellino. Assicurano un interessamento i consiglieri regionali di maggioranza, ma intanto la carenza di personale medico e i nuovi concorsi, la motivazione e la rassicurazione dell’Asl, non sembrano placare gli animi, ad Ariano e non solo.

