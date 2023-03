Storie di donne afgane e ucraine a Sant’Angelo dei Lombardi

20 SHARES Condividi Tweet

“Plurale, femminile. Storie di donne”. L’Amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi di concerto con Irpinia 2000 Onlus e la cooperativa Stazione Goleto promuove un importante momento di confronto a più voci. Non solo per celebrare la giornata internazionale della donna, ma per condividere la diversa percezione dei diritti a diverse latitudini della terra. Il confronto promosso per il 10 marzo alle ore 19.00 nella sala teatro del centro sociale don Bruno Mariani propone un ricco confronto con artiste, scrittrici e donne ospiti dei centri di accoglienza. L’amministrazione comunale accende i riflettori sulla reale condizione di disuguaglianza che affligge il mondo, e offre uno spunto di riflessione con le storie dal mondo, che a Sant’Angelo hanno trovato riparo e accoglienza.

Oltre ai saluti del Sindaco Marco Marandino, interverranno Antonella Antoniello, Maria Ronca, Emanuela Sica, Rachele Branca, donne rifugiate di origini afgane, marocchine e ucraine, e la presidente dell’associazione ucraini in Irpinia.

Gli intermezzi musicali dei Makardia e Cesare Carpenito al violino. Infine, saranno esposti prodotti di artigianato locale al femminile.

