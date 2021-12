Strade dell’Alta Irpinia, prime scelte

10 SHARES Condividi Tweet

I sindaci del Progetto pilota mercoledì alle 10 saranno in Provincia per discutere di strade. In ballo 6,3 milioni di euro stanziati dal ministero per il Sud per migliorare la viabilità. Così l’incontro costringe le fasce tricolori dell’Alta Irpinia a riunirsi nel pomeriggio di lunedì a Calitri per produrre un documento da portare ad Avellino.

Assemblea indetta in fretta e caduta nella fase di trattative per la designazione del Comune capofila, in piena campagna elettorale per Palazzo Caracciolo. Una riunione che quasi tutti avrebbero evitato, ma obbligata, perché entro il 31 dicembre le carte vanno inviate a Roma per concretizzare il finanziamento. Il presidente dell’area interna Giancarlo De Vito in apertura chiarisce subito: “Siamo qui per rispondere al bando sulle strade. Ma riteniamo di non fare altre assemblee per decidere il capofila prima delle elezioni provinciali”. Venerdì scorso, infatti, la plenaria era stata sconvocata e sul punto i sindaci ancora non hanno trovato un accordo (leggi qui).

Sulle strade De Vito spiega: “Proveremo a elaborare una proposta, anche se non ci siamo riuniti in commissione. Primo obiettivo dovrebbe essere ragionare su quei tracciati che necessitano di interventi per ridurre distanza e tempi di percorrenza dalle unità sanitarie, che siano ospedali o distretti. Siamo stati presi in contropiede, questa défaillance ci serva di monito per le prossime volte. Non possiamo aspettare i bandi. Dobbiamo già essere pronti con idee progetto. Dopo Natale quindi ci metteremo a lavorare con metodo e provando ad aumentare la nostra forza d’urto. Non possiamo pretendere di essere il verbo dell’Alta Irpinia. Dobbiamo coinvolgere altri”.

Il ragionamento del presidente incontra il favore dei presenti. Intervengono quasi tutti e le ipotesi in campo sono varie e da scremare ulteriormente. La delegata di Sant’Angelo dei Lombardi Rosanna Repole dice: “Capiamo quali vincoli abbiamo e cosa è effettivamente possibile fare con questa cifra. Teniamo conto di eventuali altri finanziamenti che potrebbero arrivare. Serve una visione generale. Dobbiamo fare un documento preciso, che il presidente illustrerà, che non lasci dubbi visto che l’ente provinciale si trova in una fase di passaggio. Cerchiamo di essere concreti”. Il sindaco di Cassano Salvatore Vecchia precisa: “Sono ammesse strade regionali e provinciali in linea di massima”.

“Una delle mie proposte è potenziare l’Ofantina perché dal versante orientale è una mulattiera e potremmo inserire anche lo svincolo tra Lioni e Teora per la Fondo valle Sele”, dice Michele Di Maio per Calitri. “Ma già Regione e Anas hanno programmato interventi”, fa notare il delegato di Lioni Rocco D’Andrea. “Meglio ragionare su più strade, ma andando a coprire varie aree del nostro territorio”, replica Pompeo D’Angola per Sant’Andrea di Conza.

Nell’elenco da valutare nelle prossime ore in vista della riunione in Provincia entrano, di conseguenza, sei strade. “La provinciale 102 da Guardia Lombardi a Morra De Sanctis, percorsa soprattutto per raggiungere l’area industriale morrese”, chiede Giuseppe Covino. “La ex statale 428 tra Torella e Villamaina è fortemente danneggiata dai mezzi diretti sui cantieri della Lioni-Grottaminarda”, fanno notare i sindaci di due paesi. E ancora: la Andretta-Calitri, la SP 285 da Lacedonia a Guardia, la SP 232 che collega Sant’Andrea all’Ofantina, in quanto collegamento per l’ospedale di Pescopagano, e ponte Massaro sulla ex statale 400.

“Sulla vecchia Ofantina – sottolinea il sindaco di Castelfranci Generoso Cresta – abbiamo un semaforo da più anni ed è una strada che serve più paesi, collegamento con Avellino. Meriterebbe attenzione”. Il collega di Cairano Luigi D’Angelis commenta: “La Provincia fece uno studio tecnico tempo fa. Servirebbe un milione di euro”.

Condividi su: