Strade e nuovi fondi, sindaci altirpini in Provincia

I sindaci della Città Alta Irpinia si ritroveranno negli uffici della Provincia martedì mattina. Scopo della riunione, discutere di come e dove utilizzare i 6 milioni e trecentomila euro messi a disposizione grazie alla spinta del Ministero del Sud e la Coesione per la viabilità sulle provinciali dell’area interna. In totale sono 300 milioni i fondi stanziati per le zone della strategia nazionale aree interne di tutta Italia. 6,3 milioni sono quindi toccati all’ Alta Irpinia.

La parte formale spetta alla Provincia che però ha poco tempo per chiudere la documentazione necessaria e spedirla a Roma. Il tutto va chiuso entro il 31 dicembre 2021.

A cosa serviranno queste risorse Secondo le linee tracciate dai 7 sindaci del direttivo altirpino (Aquilonia, Andretta, Lacedonia, Castelfranci, Rocca San Felice, Senerchia e Torella dei Lombardi), si dovrebbe intervenire per migliorare i collegamenti di determinate zone agli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino.

Si doveva ridiscutere anche di questo, in particolare, nell’incontro di venerdì scorso a Calitri. Poi l’incontro è saltato (leggi qui).

