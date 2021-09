Sturno, il vice Macina contro il sindaco Di Leo

18 SHARES Condividi Tweet

Scontro tra ex alleati alle amministrative di Sturno. All’uscente Vito Di Leo si contrappone il suo ex vicesindaco, Michele Macina. Con quest’ultimo in lista pure l’assessore Angelia Grella e lo sfidante di Di Leo cinque anni fa, Tancredi Di Cecilia. Con il sindaco uscente resta in campo il consigliere provinciale e già primo cittadino di Sturno, Franco Di Cecilia.

Lista con Michele Macina sindaco:

Tangredi Di Cecilia

Angelia Grella detta Gelia

Carmine Grella detto Luccio

Rosetta Nigro

Massimiliano Di Placido

Salvatore Stanco

Danilo Savignano

Antonello Grella

Angelo Ranaudo

Samantha Galante

Alfonso Grella

Eric Bergamo

Lista DEL SOLE con Vito Di Leo sindaco:

Carola Cipriano

Franco Di Cecilia

Lylian Maria Di Leo

Antonio Filippone

Vincenza Flammia (detta Enza)

Maria Graziosi (detta Marinella)

Gerardo Maglio

Nunzio Morra

Giuseppe Francesco Nitti

Mariafranca Siconolfi

Gerardo Solomita

Lilli Stanco

