Successo per Confimprenditori Incontra

8 SHARES Condividi Tweet

Grande successo per l’edizione 2021 di Confimprenditori Incontra. Tante le persone presenti, piccoli imprenditori, semplici cittadini ma anche le autorità tra cui il capo della protezione civile regionale Claudia Campobasso e il presidente di Asmel Felice Caputo, il sindaco del comune di Avellino Gianluca Festa. Dopo i ringraziamenti da parte dell’assessore comunale di Santo Stefano del Sole Sara Pisacreta invitata sul palco dalla presentatrice della kermesse Enza Ruggiero ,a portare i saluti ai presenti è stato il padrone di casa per una sera Gerardo Santoli presidente della Confimprenditori di Avellino che ha ringraziato la squadra di Confimprenditori per l’organizzazione e l’amministrazione comunale per la concessione della piazza. Tra i premiati il negoziante Michelino De Cicco e la Protezione Civile di Santo Stefano del Sole con il premio ritirato dalla coordinatrice Matilde Capriglione dalle mani proprio della responsabile regionale la d.ssa Campobasso. Si sono poi succeduti sul palco il giornalista Michele Cucuzza, con la presentazione del Libro “Steve Jobs, vita e invenzioni di un genio coraggioso”, il campione del mondo Fulvio Collovati con la moglie Caterina Cimmino. La serata è stata conclusa dal leggendario Bobby Solo. Un ‘occasione unica di questi tempi nel rispetto delle norme anticovid per ricominciare a parlare di piccoli imprenditori ma soprattutto per riportare l’ Irpinia per una volta al centro del panorama nazionale con coloro che hanno fatto la storia della cultura, dello sport e della musica del nostro paese.

Condividi su: