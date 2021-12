Super green pass, Sibilia: ‘A Natale il 90% degli italiani vaccinati’

22 SHARES Condividi Tweet

“Grazie al super green pass, in meno di un mese abbiamo avuto circa 230 mila prime dosi in più. Con l’obbligo vaccinale che scatta domani per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in Italia per Natale oltre il 90% delle persone vaccinabili avrà ricevuto almeno una dose”. È quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

