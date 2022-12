Teatro di Lacedonia, parte la rassegna culturale d’arte popolare

Il sipario del Teatro Comunale di Lacedonia si alzerà mercoledì 28 dicembre alle ore 21.30 Ad inaugurare la rassegna, l’esilarante commedia “Vacanze Rumene” con Fabrizio Gaetani, Mauro Bellisario e Christian Generosi per la regia di Stefano Sarcinelli. Una brillante compagnia che decide di portare in scena un tema tanto attuale quanto serio e scottante come la crisi del lavoro, ma donando al racconto originalità e leggerezza. Uno spettacolo incalzante che, con vorticosa rappresentazione, mostra ogni sfumatura dell’attualità, spesso esasperata dai luoghi comuni, ma senza abbandonare il rispetto e la bellezza di ogni cultura. La risata come mezzo per riflettere, l’innegabile empatia con il pubblico, intrisa di realismo che porta ognuno a calarsi nei personaggi raccontati. Lavoro, famiglia, legami persi e ritrovati.

“Vacanze Rumene” arriva al Teatro comunale di Lacedonia mercoledì 28 dicembre. Venerdì 30 dicembre, ore 21.30, è il giorno della istrionica comicità di Francesco Cicchella che propone uno “one man show” senza precedenti nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri, Tony Servillo e tanti altri). Un artista straordinario consacrato come uno dei più importanti showman in circolazione. Il suo spettacolo “BIS” sposa musica e comicità nell’inconfondibile stile dell’artista per offrire uno spettacolo ricco di emozioni e divertimento. Non sarà solo Cicchella, che firma anche la regia, ma al suo fianco troviamo Vincenzo De Honestis, una band composta da 10 elementi, diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, Naomi Buonomo, e Giusy Chianese, che infiorano lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis. Un inizio con il botto quello del Teatro comunale di Lacedonia, alla vigilia di un 2023 ricco di spettacoli variegati tra musica, cultura, arte e grandi show.