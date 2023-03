Tempo e realtà: Rotondi presenta il libro di Morano

18 SHARES Condividi Tweet

Venerdì 3 marzo, alle ore 18.00, presso la sala letture della biblioteca comunale “L. Cassese” di Atripalda, in piazza Sparavigna n. 1; sarà presentato il volume di Sabino Morano “Tempo e Realtà”. All’incontro, moderato dal dr. Massimo Antonio Bimonte, oltre all’autore interverranno il prof. Raffaele La Sala, il prof. Sergio Barile e l’On. Gianfranco Rotondi.

Sabino Morano attraverso questo suo nuovo lavoro editoriale, tenta di indurre il lettore a sviluppare profonde riflessioni su un presente incerto e sempre più privo di direttrici politiche, in grado di interloquire con le posizioni non rappresentate e quei mondi esclusi dal progressismo globalista della “Governance”. Solo una rinnovata forza di “volontà” potrà rompere quei lacci imposti da pseudoscienze e pseudo-morali che troppo spesso hanno signoreggiato come “verità”, e che mal celano, invece, una reale regia ideologica.

