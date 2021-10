Tentò una rapina in Germania, un arresto a Calitri

18 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno tratto in arresto un 35enne di Calitri, già noto alle Forze dell’Ordine, colpito da mandato d’arresto europeo per tentata rapina con estorsione in concorso, commessa nel 2011 in Germania a un distributore di carburante.

Ricevuto il provvedimento dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno – Sevizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo e dato esecuzione all’ordinanza spiccata a suo carico dall’Autorità Giudiziaria tedesca. Dopo le formalità di rito, il 35enne è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

