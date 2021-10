Teora: quorum raggiunto, Chirico sorride

10 SHARES Condividi Tweet

A mezzogiorno 235 votanti. Un numero soddisfacente per Pasquale Chirico, a capo dell’unica lista in campo di Teora Libera. Prima di sera si va ben sopra ai 600. Il quorum fissato a poco più di 500 schede c’è, ora si dovrà solo aspettare lo spoglio per la seconda condizione necessaria ad eleggere il sindaco: il 50 per cento delle schede depositate deve esprimere una preferenza valida. Diciamo però che l’ostacolo principale è superato: Chirico e i suoi potranno dormire benissimo stanotte.

Teora si era svegliata con una lieve scossa di terremoto, rilevata prevalentemente solo dai sismografi. Poteva essere un disincentivo per il voto, invece buona parte degli elettori teoresi ha comunque raggiunto il seggio. Pasquale Chirico è quasi sindaco, dopo i 10 anni di Stefano Farina.

