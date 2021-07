20 SHARES Condividi Tweet

Sarà presentato oggi pomeriggio, venerdì 16 luglio 2021, alle ore 18,30, presso il Tegorium Pub a Teora, il libro di Luciano Arciuolo: “L’ultimo non chiuda la porta”. Interverranno Pietro Sibilia consigliere delegato alla cultura, Luciano Luciani storico e Luciano Arciuolo autore del libro.

“Ultimi” sono le persone che vivono in condizioni di povertà ed esclusione sociale che avvertono di essere irrimediabilmente trascurati se non vituperati dal grosso della società. L’autore ha voluto rappresentare questo mondo attraverso alcune figure: l’anziano solo di un piccolo paese, il lavavetri di colore presso un semaforo, un depresso, un uomo che crede in una ideologia che non esiste più, un reietto che medita al suicidio, una donna incinta appena sbarcata in una terra straniera. Ultimo può diventare un territorio ricco di valori, di tradizioni, di storia, avviato alla desertificazione da scelte politiche poco lungimiranti.

L’autore ha voluto presentare questo mondo visto da loro, dagli ultimi, dando ad essi la parola, “anche perché essi non sempre hanno la possibilità, la libertà, la forza, gli strumenti per parlare”. “Lasciare la porta aperta significa dare la possibilità di entrare all’ultimo che arriverà, prima o poi. Significa essere consapevoli che la strada da fare, in questo mondo, è ancora tanta”.

