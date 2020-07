18 SHARES Condividi Tweet

“Voglio esprimere pubblicamente un doveroso ringraziamento all’onorevole Gubitosa per il suo impegno umano e politico rispetto alla vicenda che ha visto come protagoniste le piccole Lubna e Kadjia, insieme alla loro mamma. Era il mese di gennaio quando l’onorevole Gubitosa ha preso in carico la gestione di questa vicenda e con assoluta discrezione ma con concretezza diplomatica è riuscito a riportarle in Italia”. Lo scrive in una nota la vicesindaco di Teora Rosetta Casciano a commento del rientro in patria delle due sorelline marocchine, caso di cui parlarono pure i media nazionali.

“Come docente, sono stata molto in apprensione in quanto le bambine perdevano, giorno dopo giorno, l’opportunità di frequentare la scuola, con la possibilità di perdere l’intero anno scolastico. Bloccate in Marocco, diventava per loro sempre più complicato; parliamo di bambine nate e cresciute in Italia, perfettamente integrate nel nostro Paese. Alcune drammatiche vicende non hanno colore politico e sabato 25 luglio è stato un giorno che ricorderemo tutti. Grazie allo staff dell’onorevole Gubitosa che , oltre ad aver organizzato tutto l’iter per il viaggio di rientro si è recato tempestivamente a Genova per riportarle a casa. Finalmente la famiglia è rientrata a Teora e tutta la comunità ha gioito per questa splendida notizia. E’ stata scritta una bella pagina di storia che ha ridato la giusta spensieratezza a delle bambine di 10 e 13 anni”, conclude la vicesindaco.

