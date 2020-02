Terminal bus Air a piazzale degli Irpini

14 SHARES Condividi Tweet

Da giovedì 27 febbraio 2020, il Terminal bus sarà trasferito presso il nuovo capolinea di piazzale degli Irpini, dove saranno delocalizzate le corse da e per Avellino, fatta eccezione per quelle del capolinea di via Fariello, che non subirà variazioni. Dal nuovo Terminal partiranno le corse dirette a: Napoli, Afragola, Nola, Roma, Campobasso, Caserta, Aiello del Sabato, Pomigliano d’Arco, Mirabella Eclano, Grottaminarda, Montemiletto, Pietradefusi, Benevento, Tufo, Montefusco, Fisciano, Solofra, Santo Stefano del Sole, Santa Lucia di Serino, Calore e Fontanarosa.

Quanto ai percorsi e alle modifiche relative alle fermate per la salita e la discesa dei passeggeri:

Le corse in partenza in direzione Ovest (via Cristoforo Colombo) effettueranno la fermata per la salita passeggeri in via Giosuè Carducci (altezza Piazzetta Luigi Perna), in corrispondenza dell’esistente fermata urbana per poi proseguire lungo il consueto percorso.

Le corse in partenza in direzione Est (piazza Castello) effettueranno la salita passeggeri in via Circumvallazione (di fronte al presidio ASL 118) per poi proseguire lungo il consueto percorso.

Le corse in arrivo al capolinea provenienti da Ovest (da via Cristoforo Colombo) effettueranno la discesa passeggeri in via Giosuè Carducci, di fronte al civico 45, in corrispondenza dell’esistente fermata urbana, per poi proseguire verso piazzale degli Irpini.

Le corse in arrivo al capolinea provenienti da Est(da piazza Castello) effettueranno la fermata di discesa passeggeri in via Circumvallazione, in corrispondenza dell’esistente fermata urbana, Capolinea linea urbana 4, per poi proseguire alla volta di piazzale degli Irpini.

Con le nuove disposizioni le operazioni di carico e scarico di eventuali bagagli, nell’area urbana di Avellino, sarà consentito solo ed esclusivamente presso le fermate del Terminal bus al piazzale degli Irpini e presso la fermata di via Cavour.

Quanto alle modifiche degli orari, che da domani, mercoledì 26 febbraio, saranno pubblicati sul sito www.airmobilita.ite disponibili per gli utenti consultando le sezioni “Ricerca orari” e “Servizi” sia per gli urbani sia per gli extraurbani, in virtù della modifica del quadro complessivo si evidenziano le seguenti variazioni in vigore dal 27 febbraio 2020:

Tratta Avellino-Napoli a/r

La corsa delle ore 06:00 Avellino-Napoli Metropark (via Capodichino) è anticipata alle ore 05:50;

La corsa delle ore 07:00 Avellino-Napoli Centro Direzionale è anticipata alle ore 06:55;

La corsa delle ore 07:10 Napoli-Metropark Avellino (via Capodichino) è anticipata alle ore 07.05;

La corsa delle ore 20:00 Napoli-Metropark Avellino (via Capodichino) è posticipata alle ore 20:05.

Tratta Avellino-Campobasso a/r

Avellino – Benevento – Campobasso delle ore 07:00 è anticipata alle ore 06:50;

Campobasso – Benevento – Avellino delle ore 13:20 è posticipata alle ore 13:30 con partenza da Benevento alle ore 14:30;

Campobasso – Benevento – Avellino ore 17:15 posticipata ore 17:30 con partenza da Benevento ore 18:30.

Variazioni negli orari si registrano anche per le seguenti corse:

Da Avellino, partenza alle 13:30, direttrice Aiello del Sabato, Montemiletto, Candida anticipata alle ore 13.25;

Da Avellino, partenza alle 13:30, direttrice Serino, Cesinali, Fisciano posticipata alle ore 13:35.

«Così come era stato definito nel corso dell’ultimo tavolo tecnico-istituzionale, tenuto conto dell’esigenza manifestata dal Comune di Avellino, dal 27 febbraio la città avrà il suo nuovo Terminal bus– ha dichiarato l’Amministratore Unico dell’Air, ing. Alberto De Sio-. Da giovedì al piazzale degli Irpini saranno delocalizzate tutte le corse da e per Avellino fatta eccezione per quelle del capolinea di via Fariello, che non subiranno variazioni. Le modifiche che sono state apportate sono minime e il duro lavoro che ci ha visto impegnati in questo periodo è andato nella direzione di evitare disagi agli utenti».

