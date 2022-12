The Magic of Christmas, il Natale di Gesualdo

16 SHARES Condividi Tweet

“The Magic of Christmas” racchiude il corposo programma di eventi e iniziative promosso dall’Amministrazione comunale di Gesualdo per il 2022. Spettacoli, laboratori e giochi per i bambini, i Mercatini di Natale, il Villaggio di Santa Claus, concerti, visite guidate: ogni “angolo” di Gesualdo vivrà l’atmosfera del Natale.

A sancire l’avvio ufficiale del palinsesto natalizio la Cerimonia di inaugurazione del Villaggio di Santa Claus al Castello giovedì 08 dicembre alle ore 10 in Piazza Neviera.

“La manifestazione, cosi strutturata, è finalizzata alla valorizzazione delle potenzialità produttive dei Nostro territorio e ha come scopo l’incoraggiamento delle stesse dopo uno stop forzato– ha spiegato il Consigliere delegato al Commercio Antonella Solomita-. L’amministrazione di Gesualdo – continua Antonella Solomita – ha voluto fortemente legare le iniziative del palinsesto natalizio al suo territorio per garantire la spensieratezza, il sorriso e la gioia per i bambini con la CASA di Babbo NATALE e le attività collegate e dall’altra promuovere, mettendo in VETRINA, le attività commerciali, i pubblici esercizi, i produttori agricoli ed artigianali.

Con un programma ricco di iniziative ed eventi Gesualdo si apre alla cittadinanza ed ai visitatori con l’intento di contribuire a rendere questi giorni di festa inclusivi, solidali, confortevoli nella prospettiva anche di incentivare l’offerta turistica e promozionale del Comune da poco entrato a far parte del prestigioso club dei Borghi più Belli d’Italia.

Di seguito il programma completo delle iniziative:

8 Dicembre:

Ore 10:00 inaugurazione

Ore 10:00/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

Ore 14:00/16:00 “a passeggio con Mamma Natale”

Ore 16:00/18:30 teatrino delle ombre , racconti di Natale e laboratori creativi a cura dell’associazione Agorà sede del forum dei giovani di Gesualdo (piazzetta Cillo Palermo)

Ore 17:00 Taran Two – folk d’autore

9 Dicembre:

Ore 09:30/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

Ore 09:30/13:00 visita delle scuole

Ore 17:30/19:30 laboratorio di ceramica per bambini a cura del prof. Nicola Pompeo sede del forum dei giovani di Gesualdo (piazzetta Cillo Palermo) organizzato dall’associazione Astrea Gesualdo

10 Dicembre:

Ore 09:30/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

Ore 09:30/13:00 visita delle scuole

Ore 16:00/18:00 laboratorio “a casa di babbo natale” a cura di Lilly Figliuolo sede del forum giovani Gesualdo (piazzetta Cillo Palermo) organizzato dall’associazione Astrea Gesualdo

11 Dicembre:

Ore 11:00/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

Ore 16:00/18:00 laboratorio “a casa di babbo natale” a cura di Lilly Figliuolo sede del forum giovani Gesualdo (piazzetta Cillo Palermo) organizzato dall’associazione Astrea Gesualdo

16 Dicembre:

Ore 09:30/22:30 apertura casa babbo natale e mercatini

Ore 09:30/13:00 visita delle scuole

Ore 17:30/19:30 laboratorio di ceramica per bambini a cura del prof. Nicola Pompeo sede del forum dei giovani di Gesualdo (piazzetta Cillo Palermo) organizzato dall’associazione Astrea Gesualdo

17 Dicembre:

Ore 09:30/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

Ore 09:30/13:00 visita delle scuole

Ore 16:00/18:00 laboratorio “a casa di babbo natale” a cura di Lilly Figliuolo sede del forum giovani Gesualdo (piazzetta Cillo Palermo) organizzato dall’associazione Astrea Gesualdo

18 Dicembre:

Ore 11:00/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

Ore 16:00/18:00 laboratorio “a casa di babbo natale” a cura di Lilly Figliuolo sede del forum giovani Gesualdo (piazzetta Cillo Palermo) organizzato dall’associazione Astrea Gesualdo

Ore 18:30 concerto di natale della scuola d’infanzia presso la chiesa del S.S. Rosario (Gesualdo)

22 Dicembre:

Ore 15:00/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

Ore 18:30 concerto della scuola secondaria di primo grado Gesualdo-Villamaina e i ragazzi della scuola primaria di Gesualdo presso la chiesa S. Nicola e S. Antonino Martire

23 Dicembre:

Ore 15:00/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

Ore 18:30 spettacolo di inaugurazione della stagione teatrale 2023 a cura di Katia Cogliano presso palazzo Pisapia

26 Dicembre:

Ore 11:00/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

Ore 14:00/17:00 “a passeggio con mamma natale”

Ore 17:00/20:00 giochi senza frontiere a cura di “hakuna matata-villamaina” sede del forum dei giovani Gesualdo (piazzetta Cillo Palermo)

27 Dicembre:

Ore 15:00/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

Ore 17:00 Pablò, “ò fuoco d’ò brigante” spettacolo di fuoco e giocoleria

05 Gennaio:

Ore 15:00/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

Ore 18:00 concerto #SonoriaLive 2023 Unplugged presso palazzo Pisapia

06 Gennaio:

ore 15:00/22:30 apertura casa di babbo natale e mercatini

ore 16:30 /18:30 teatrino delle ombre, racconti di Natale e laboratori creativi a cura dell’associazione Agorà sede del forum dei giovani Gesualdo (piazzetta Cillo Palermo)

ore 19:00 saluti

Per Info:

Responsabili:

Antonella: 3493299442

Enzo: 3490565272

Responsabile visite al castello:

Rocco: 3450459691

www.comune.gesualdo.av.it

