Todisco: “Ariano punto critico, ma la città non deve sentirsi sola”

“È evidente che Ariano irpino sia diventato un punto critico rispetto all’emergenza del coronavirus. Così com’è evidente che qualcosa non abbia funzionato nelle prime ore dell’emergenza. Soprattutto, per come è stato possibile saltare i livelli di controllo necessari da parte di chi è poi risultato essere positivo. Per il contenimento del contagio dobbiamo avere tutti la certezza che la direzione sanitaria attui le azioni necessarie nei confronti di chiunque sia entrato in contatto coi cittadini risultati positivi. Tenuto, oltretutto, conto che il medico risultato poi positivo al coronavirus è stato impegnato, fino a pochi giorni fa, nella sua attività di ginecologo nel medesimo ospedale“.

Lo scrive il delegato regionale per le aree interne, Francesco Todisco, a proposito dei casi di coronavirus registrati all’ospedale Frangipane di Ariano.

“ La città di Ariano non deve sentirsi sola, soprattutto in questo momento di sospensione democratica dovuta al commissariamento della sua amministrazione comunale. Le istituzioni e le rappresentanze politiche e sociali facciano la loro parte. Staremo vicini ai medici e agli operatori sanitari che in queste ore stanno compiendo sacrifici enormi. Per quanto mi riguarda sono naturalmente a disposizione di tutti per raccogliere le preoccupazioni e le segnalazioni dei cittadini per poi affrontarle con il rigore necessario “.

