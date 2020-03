20 SHARES Condividi Tweet

“Tonino, Gino, Davide David, Mario, Renato, Giovanni, Filippo, Peppino, Vincenzo questa sera non sono restati a casa. In poco più di 90 minuti hanno effettuato la disinfezione di tutto il territorio comunale. 2000 Grazie“. I ringraziamenti dal Comune di Torella dei Lombardi per gli agricoltori. Sui loro mezzi si sono messi all’opera e hanno svolto uno sei tanti servizi utili in questi giorni. Piccole storie dal Covid-19.

Vincenzo Parziale, produttore, è uno di quelli che è salito sul trattore: “Un bel lavoro in collaborazione con l’amministrazione che ha fornito il disinfettante – spiega -. Ovviamente per noi in forma assolutamente gratuita e soprattutto con tutte le precauzioni igienico-sanitarie previste dalle normative. Per dire, anche tutte le macchine per la nebulizzazione erano state regolarmente sanificate prima dell’utilizzo e con regolare certificato di taratura della Regione“.

Seguiti i criteri Ispra e Iss. Operazione pianificata con un tecnico, un veterinario e un biologo, presenti dall’inizio alla fine dell’operazione. “Operatori tutti abilitati all’utilizzo di prodotti fitosanitari e forniti di idonei Dpi“, aggiunge il sindaco Amado Della Gatti.

E Parziale, che è anche rappresentante della sezione locale di Coldiretti, continua: “Ci stanno chiamando anche altri territori limitrofi. Non sappiamo se questo sia sufficiente a proteggerci, ovviamente i comportamenti dei singoli faranno la differenza come si sta vedendo in questo periodo, ma di sicuro una bella disinfezione è importante a prescindere. Ce la stiamo mettendo tutta. In questo momento – riflette – dobbiamo affrontare l’emergenza per il bene di tutti. Poi dopo affronteremo i nostri problemi economici dovuti allo stop lavorativo. Inutile ricordare che le aziende agricole restano comunque colpite dalla quarantena. I ristoranti sono chiusi, giusto per fare un esempio. E ci sarà bisogno di aiuti e sostegno da parte dello Stato in tutte le sue emanazioni territoriali”.

E intanto sul fronte dei controlli, anche a Torella si tenta la stretta. Così ieri il sindaco in un post: “Si registrano comportamenti poco virtuosi ed irrispettosi. Per chi ancora scherza abbiamo sollecitato le forze dell’ordine ad essere intransigenti. Ieri pomeriggio ad esempio girava indisturbato per alcune contrade un venditore ambulante di prodotti alimentari proveniente da Grottaminarda. Nessuna segnalazione ci è pervenuta se non in tarda serata. Dateci una mano non è possibile riuscire a controllare tutto il territorio. Ne va della nostra salute, della nostra vita. Oramai tutti hanno chiara la gravità della situazione, chi non vuole adeguarsi è nostro nemico al pari del coronavirus“.

