Torella dei Lombardi: per Delli Gatti non ci sono sfidanti

A Torella dei Lombardi per Amado Delli Gatti non ci sono sfidanti. Il sindaco uscente è già proiettato quindi verso il secondo mandato, ma dovrà battere il quorum del 40% dei voti potenziali perché non sono state presentate liste “civetta”.

Lista L’ALTERNATIVA con Amado Delli Gatti sindaco:

Domenico D’Agostino

Raffaele Eugenio Di Prizio

Maria Silvia Faija

Milena Gelsomino

Felice Gregorio

Francesco Intindoli

Angelantonio Minetti

Antonietta Perrotti

Eugenio Perrotti

Valentina Volpe

