Torella dei Lombardi, per Delli Gatti si profila il bis

Dopo Pasquale Chirico a Teora e Yuri Gioino a Lioni, ottime notizie anche per Amado Delli Gatti, sindaco uscente di Torella dei Lombardi e unico candidato in questa competizione elettorale.

Al momento sono 750 i votanti. Un numero sufficiente per superare il quorum in attesa dello spoglio di lunedì, che dalle 15.00 in poi certificherà la vittoria definitiva (serve il 50 per cento di schede valide).

Delli Gatti si avvia verso quindi il bis, verso il secondo mandato. Risultato ampiamente prevedibile ma non scontato in realtà con un numero di elettori basso.

