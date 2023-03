18 SHARES Condividi Tweet

Se ne è andato Gianni Minà. Giornalista e scrittore, aveva 84 anni. È stato portato via da una breve malattia cardiaca, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Una personalità quella di Minà legata anche all’Irpinia. Legata davvero, non parliamo di fugaci passaggi. Ha diretto per diversi anni il “Premio Sergio Leone” a Torella dei Lombardi, un festival cinematografico indimenticabile che purtroppo resta un ricordo. Gianni Minà è stato il direttore artistico della manifestazione, portando in Irpinia personalità del mondo del cinema (nella foto intervista il grande maestro Ennio Morricone). Ha tenuto anche corsi di cinema-documentario, successe per esempio a Mirabella Eclano ma sempre nell’ambito del festival.

Si trovava bene a Torella, aveva stabilito splendide amicizie, quella con il compianto Rosario D’Agostino tra gli altri. Ospite quasi fisso dell’agriturismo Bellofatto, qui ha passato anche momenti di relax e vacanza. E quindi Torella, in primis, piange la scomparsa di un protagonista. Del Novecento, ma della stessa comunità.

