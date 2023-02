22 SHARES Condividi Tweet

C’è anche Lioni tra le 18 città italiane che oggi e domani ospitano la 35^ edizione di Giocagin, storica manifestazione nazionale dell’Uisp – Unione Italiana Sport Per tutti, che si terrà nei palazzetti dello sport, nelle scuole e nelle piazze di 36 città, da febbraio a maggio. Le giornate centrali della manifestazione saranno quelle di sabato 25 e domenica 26 febbraio. Le location coinvolte contemporaneamente: Barletta, Brescia, Camerano (AN), Civitavecchia (RM), Campobasso, Firenze, Giarre (CT), Guastalla (RE), Lioni (AV), Marsala (TP), Martina Franca (TA), Palermo, Pieve a Nievole (PT), Piombino (LI), Rimini, Senigallia (AN), Taranto, Trento.

Nei week end seguenti altre città si uniranno alla manifestazione: Alessandria, Bolzano, Bra (CN), Castrovillari (CS), Codroipo (UD), Enna, Ferrara, Grosseto, Latina, Livorno, Macerata, Messina, Orvieto (TR), Pomezia (RM), Reggio Calabria, Rosignano (LI), Rovigo, San Miniato (PI). Protagonisti della kermesse saranno tanti ragazzi e ragazze, atleti di tutte le età nelle diverse attività sportive, per tutti e a misura di ciascuno, dai 3 ai 90 anni: ginnastica, pattinaggio, arti marziali, danza, parkour, hip hop e molto altro.

L’espressione corporea in ogni sua forma, la voglia di ripartire tutti insieme, la gioia e il divertimento a suon di musica saranno gli ingredienti che caratterizzeranno questa edizione della manifestazione Uisp, alla quale parteciperanno 50.000 persone.

Partner istituzionali della manifestazione sono Marsh e Alce Nero, che da anni accompagnano la manifestazione Uisp e ne condividono i valori e il messaggio, all’insegna dei sani stili di vita e dell’inclusione.

A Lioni l’evento ritorna anche quest’anno come di consuetudine, grazie alla collaborazione con il Comune di Lioni e i delegati allo Sport e alle Associazioni, Sabatino Fonso e Michele Di Sapio, e la partecipazione delle realtà associative locali: La prediletta aps, il Centro Giada, Basket Lioni, Aseret dance, TAEKWON DO TEAM EM, la Pubblica assistenza Ruggiero-Della Sala di Lioni, l’Azione cattolica.

