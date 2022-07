Torna Luci in Altura con la musica di Gragnaniello

18 SHARES Condividi Tweet

“Luci in altura” è un festival artistico giunto quest’anno alla sua quarta edizione. L’amore e il rispetto per la montagna, il progetto di valorizzazione del patrimonio naturale hanno dato vita a una manifestazione culturale che fa di proiezioni, giochi di luce, musica e buon cibo le sue caratteristiche, il tutto nella splendida località Gavitoni, nel cuore del Parco dei Monti Picentini a Lioni.

“Sabato 30 Luglio dalle ore 20:30 ci immergeremo in un’atmosfera magica, in sinergia con la Biennale Garofalo che curerà le proiezioni legate al progetto-libro “Sguardo Sensibile”, ideato e realizzato dalla casa editrice Il fìlo di Partenope, nato dal polittico di Yvonne De Rosa, “Inquisita”, esposto nel Museo Diocesano di Pozzuoli. Per due mesi la fotografa e curatrice Yvonne De Rosa ha guidato i ragazzi del carcere minorile di Nisida e le donne del carcere femminile di Pozzuoli lungo un percorso che, a partire dall’osservazione delle opere di Artemisia Gentileschi, rielaborate attraverso la propria storia personale, ha portato alla creazione di una sua opera. Ci lasceremo trasportare dalla voce del grande artista Enzo Gragnaniello, e sono previsti stand eno-gastronomici. Musica, degustazione, suggestione. Vi aspettiamo per farci abbracciare dal mistero della natura”, scrivono gli organizzatori.

