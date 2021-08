16 SHARES Condividi Tweet

Una tragedia che scuote Sant’Angelo dei Lombardi e la provincia. E’ scomparso tragicamente Erio Matteo, editorialista del Quotidiano del Sud e già sindaco del paese dal 1970 al 1971 e nel 1976. Il suo corpo è stato trovato nella serata di venerdì scorso presso la sua abitazione della zona 167. Una caduta o un gesto estremo, su questo si sta ancora indagando. La salma è infatti a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia.

Sgomento tra gli amici e tra quanti lo conoscevano per il suo impegno nel mondo della cultura e della politica. Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha annullato tutte le manifestazioni previste per questi giorni. “Siamo una Comunità nelle occasioni liete così come in quelle tristi. Pertanto, in segno di solidarietà e partecipazione, per la tragica e improvvisa morte del caro Erio Matteo, il sindaco e l’amministrazione comunale annullano tutte le manifestazioni previste per le giornate di sabato 21 e domenica 22 agosto 2021. Con profonda commozione e cordoglio ci stringiamo intorno al dolore dei familiari”, recita il post sui social.

Dalla redazione di IrpiniaPost condoglianze alla famiglia.

