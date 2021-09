Tragedia della strada a Grottaminarda, un giovane perde la vita

20 SHARES Condividi Tweet

Tragedia della strada a Grottaminarda. Un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente all’alba. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta intorno alle 05.00 sulla statale 90. Coinvolta una sola autovettura, che ha finito la sua corsa contro il new jersey dopo che il conducente aveva perso il controllo del mezzo, una Mercedes classe A. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino per ricostruire la dinamica.

La vittima è un 29enne di Castel Baronia. All’arrivo dei sanitari non c’era più niente da fare. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la salma è stata affidata ai familiari.

