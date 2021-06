Tragedia in Puglia, Castelfranci piange Antonio

12 SHARES Condividi Tweet

Ennesima tragedia sul lavoro nel pomeriggio di ieri in Puglia. A perdere la vita è Antonio Cresta, un 36enne di Castelfranci. Il giovane si trovava nel tarantino per lavorare come operaio su un cantiere con un’impresa irpina. Non si conosce ancora la dinamica. Sconcerto questa mattina nel piccolo paese altirpino al diffondersi della notizia: Antonio era molto conosciuto.

