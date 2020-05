28 SHARES Condividi Tweet

Venerdì 3 casi positivi in Irpinia e sono tutti di Ariano. 167 i tamponi analizzati in totale da Moscati, Biogem, San Pio e Cotugno relativi a residenti in provincia di Avellino. L’incubo sul Tricolle non finisce. L’Asl Avellino comunica che i tre positivi sono contatti di casi già registrati come positivi al Covid-19. Ma in ogni caso la città è da giorni l’unica interessata dall’epidemia, salvo poche eccezioni.

Lo screening alla popolazione comincia oggi e durerà tre giorni. Previsti ventimila test sierologici. “Per quanto riguarda Ariano – ha spiegato ieri il governatore Vincenzo De Luca – in questo week end faremo i tamponi a tutto il sito. Per quanto riguarda la terapia intensiva, i posti letto sono quasi tutti vuoti e, per l’autunno, se dovesse arrivare un’ondata di ritorno saremo pronti, perchè ci stiamo già attrezzando per ampliare le terapie intensive in tutta la Regione”.

Ariano fuori dal decreto. Polemiche nel mondo politico per l’esclusione della città irpina dal provvedimento che prevede incentivi per le zone più colpite. Rientrano le province di Bergamo, Brescia, Creemona e Lodi per esempio. In pratica l’area del Nord Italia martoriata dal virus. Ma molti si aspettavano un’attenzione maggiore per il Tricolle visti i numeri.

Comments

comments

Condividi su: