24 SHARES Condividi Tweet

“In data 9 Luglio 2022 trenta Forum dei giovani della Provincia di Avellino avevano inviato una pec al Presidente della Provincia di Avellino con in allegato una lettera firmata chiedendo di indire quanto prima le elezioni del Coordinamento Provinciale dei Forum dei giovani dopo due anni dall’approvazione dello statuto e del regolamento. Finora a quella pec non è seguita alcuna risposta, né i Forum dei giovani della Provincia di Avellino sono stati convocati negli ultimi 4 mesi per un incontro in Provincia per discutere tempi e modalità circa la costituzione dell’organismo di raccordo dei Forum dei giovani comunali.

Chiediamo quindi, nuovamente, un incontro nel più breve tempo possibile in Provincia con il Presidente Buonopane per discutere dei tempi e delle modalità circa le elezioni del Coordinamento Provinciale dei Forum dei giovani, per dare finalmente rappresentanza a più di 50 Forum dei giovani attivi in Provincia, e quindi ai giovani tra i 16 e i 34 anni di più di 50 comuni della Provincia di Avellino, quasi la metà. In mancanza di un Forum regionale rappresentativo ed eletto dai Forum dei giovani comunali, il Coordinamento provinciale diventa l’unico ente in grado di rispondere alle esigenze dei Forum dei giovani della Provincia di Avellino”. Così in una nota il Comitato Promotore Coordinamento Forum dei Giovani Provincia di Avellino.

Condividi su: