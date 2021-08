14 SHARES Condividi Tweet

Lunedì 2 agosto si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino l’incontro “Programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania – POC Campania 2014/2020” alla presenza dell’Assessore al Turismo della Regione Campania Prof. Felice Casucci.

L’incontro ha dato all’Irpinia – rappresentata da sindaci, componenti delle amministrazioni locali, associazioni e operatori del settore – la possibilità concreta di porgere domande e richiedere indicazioni specifiche all’Assessore per dare al turismo un ruolo centrale per l’economia del nostro territorio. “Non è tempo di piangerci addosso e ripetere le operazioni del passato”, ha dichiarato l’Assessore Casucci.

“Guardiamo quindi al futuro, io continuerò a collaborare con i sindaci e con l’Assessorato per rendere l’Irpinia protagonista di una nuova storia”, dichiara di Guerino Gazzella di Noi Campani.

