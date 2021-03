‘Turismo delle radici’, partnership tra Start up irpina e Università

20 SHARES Condividi Tweet

Una partnership con l’Università della Calabria per finanziare due Master di I livello in «Progettazione e gestione dei viaggi delle radici», il primo del genere in Italia

È il risultato raggiunto da Marknetslr, start up irpina, fondata dall’avellinese Vincenzo Castaldo con l’obiettivo di creare valore condiviso e sostenibile per il territorio attraverso connessioni professionali e istituzionali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni. Un’iniziativa, quindi, che nasce in Irpinia per guardare fuori dall’Irpinia, con un occhio attento ai territori, in particolare alle aree interne.

L’accordo tra Marknet e Università della Calabria darà quindi l’opportunità a due ragazzi, su venti studenti ammessi, di formarsi in un settore che gli eventi attuali hanno riportato fortemente in auge: il turismo come volano per l’incoming e, quindi, per lo sviluppo. In particolare, l’attenzione è focalizzata sul cosiddetto «turismo delle radici», cioè l’offerta rivolta verso coloro che si recano nei Paesi di origine con l’intento di conoscere il territorio di appartenenza dei loro antenati, la sua cultura e le sue tradizioni, così dariallacciare rapporti e creare connessioni

“Per creare sviluppo ed opportunità per le nostre Aree interne c’è bisogno di una serie di iniziative che facciano conoscere il territorio fuori dal territorio”, spiega Vincenzo Castaldo. “Per questo, i progetti che Marknet ha in cantiere guardano alla creazione di meccanismi virtuosi in cui soggetti privati e pubblici possano emergere crescendo nel proprio territorio ed insieme fuori. La formazione, le competenze, il network, chiaramente, sono tasselli basilari di questo disegno“.

I destinatari delle due borse – una di loro, Antonia Pio, è una validissima professionista di Lacedonia con numerose esperienze nel settore culturale – potranno quindi conoscere e apprendere i segreti e le tecniche nell’ambito, appunto, della progettazione e della gestione di viaggi delle radici.

Il Master prenderà il via entro pochi giorni dopo che ieri 3 marzo è stata organizzata la presentazione inaugurale alla presenza del Ministro al Turismo Massimo Garavaglia, del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero -MAECI Luigi Maria Vignali ed altri deputati e senatori della Repubblica, sindaci, ed altre Istituzioni.

