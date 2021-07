Turismo, Donatiello: ’60mila a Caposele per Green_up’

14 SHARES Condividi Tweet

L’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ai sensi dell’art. 5.6 dell’Avviso pubblico “Fermenti in Comune”, il 20 luglio l’ANCI ha pubblicato la graduatoria relativa alla Linea d’intervento A – Comuni Piccoli che assegna al Comune di Caposele un co-finanziamento di 60mila euro per progetti sulle Politiche Giovanili. All’interno della graduatoria anche il progetto presentato dal Comune di Caposele, dal titolo “Green_up Co-crea il tuo futuro”, che si è classificato undicesimo su 494 proposte, tra i 35 finanziati a livello nazionale.

Costruito in partenariato con il Comune di Morra De Sanctis, l’Associazione Info Irpinia, la Pro Loco Caposele, l’Associazione Mountain Surfers Italy e l’Incubatore Sei il progetto punta a realizzare un percorso partecipato volto alla co-progettazione e co-costruzione della rete sentieristica nei Comuni di Caposele e Morra De Sanctis con attenzione al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo sostenibile e ambientale, alla riqualificazione di aree naturali in stato di quasi abbandono e alla attivazione di politiche di inclusione e partecipazione dei giovani, in particolare dei NEET.

In tale ottica, saranno direttamente i giovani coinvolti nel progetto, mediante un approccio partecipato di confronto e co-creazione, a costruire alcuni segmenti della rete sentieristica dei Comuni di Caposele e Morra De Sanctis e a dare vita, al termine del percorso, una start-up al fine di creare una concreta opportunità di lavoro e reddito per i partecipanti. Il progetto prevede 5 AZIONI propedeutiche tra loro che riguarderanno momenti di formazione non formale, attività di tracciamento e rilevamento dei percorsi, azioni trasversali di promozione e comunicazione e un percorso di incubazione di una start-up deputata alla gestione della rete sentieristica costruita.

Gli obiettivi specifici che si vogliono perseguire sono:

Rendere più consapevoli i giovani delle potenzialità delle risorse naturalistiche del territorio e delle opportunità dello sviluppo sostenibile; Co-progettare il perfezionamento della rete sentieristica dei Comuni; Costruire percorsi e sentieri di montagna; Sviluppare l’autoimprenditorialità nel settore ambientale.

Un progetto molto ambizioso che punta a rendere i giovani consapevoli delle potenzialità del loro territorio dandogli tutti gli strumenti per costruire, dal basso, le infrastrutture, gli strumenti e le azioni necessarie a realizzare un proprio futuro.

Esprime soddisfazione il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Caposele Donatiello: “Un progetto costruito con la mia comunità, con un gruppo di ragazzi eccezionale, che ringrazio, e con tutti i partner. Da queste cose si comprende come i nostri territori abbiano tutte le capacità per poter emergere a livello nazionale e costruire progetti innovativi che poi vengono premiati, non ci arrendiamo allo spopolamento e alla mancanza di opportunità, dobbiamo crearle.

Con questo progetto vogliamo fare proprio questo, daremo un’opportunità di crescita ai giovani, dando loro gli strumenti per poter costruire dal basso la rete sentieristica dei due Comuni coinvolti, trasferendo loro competenze specifiche e costruendo percorsi sentieristici, al fine di mettere su un’impresa che poi li gestisca. Erano anni che Caposele non emergeva in modo così netto nelle graduatorie dei progetti nazionali per i giovani, e di questo non possiamo che essere orgogliosi e felici. Ora verrà il difficile: gestire le attività e il finanziamento in modo tale da rendere il turismo ambientale una vera opportunità, è questo il nostro compito”.

Condividi su: