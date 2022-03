22 SHARES Condividi Tweet

Si moltiplicano anche in Irpinia le iniziative di solidarietà nei confronti dei profughi ucraini. Nella mattinata di oggi arriveranno i primi rifugiati a Sant’Angelo dei Lombardi. Domani pomeriggio a Lioni arriverà un pullman messo a disposizione dell’azienda Caputo bus e organizzato dall’associazione Alta Irpinia Solidale in collaborazione con Anpas di Frigento e Comuni di Lioni e Frigento. Il mezzo è partito mercoledì alla volta del confine polacco e rientrerà nella giornata di sabato: viaggio di andata per portare beni di prima necessità, viaggio di ritorno per accompagnare in Alta Irpinia mamme e bambini. “Saranno ospiti di famiglie – fa sapere il presidente dell’associazione Vitale Recce -. Abbiamo registrato grande disponibilità ad accogliere in casa da parte di cittadini della zona. Adesso però faccio appello a tutti affinché si possa organizzare una solidarietà di lungo periodo che non può essere scaricata sui Comuni, già in difficoltà. Per questo ringrazio medici, pediatri, negozianti, che già si sono resi disponibili a offrire prestazioni solidali e beni a prezzi ridotti. Il modello Sprar non può essere quello giusto per ospitare tutte queste persone”.

Nei giorni scorso a Cassano Irpino, grazie alla collaborazione tra chiesa evangelica locale e Comune, è stata accolta una famiglia con undici figli adottivi. Il padre Roman era già stato in Irpinia anni fa per lavorare in alcuni cantieri. A Sant’Andrea di Conza invece l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi he deciso di aprire le porte del Seminario Metropolitano, chiuso da molti anni, al popolo ucraino.

E partiranno mercoledì 23 marzo due bus di AIR Campania per portare farmaci e generi di prima necessità in Polonia, ai confini con l’Ucraina. L’azienda si farà carico del viaggio e ha messo a disposizione due bus e sei autisti, che durante le 20 ore si alterneranno alla guida per percorrere oltre 1.900 km. A bordo dei pullman anche un mediatore culturale che, a destinazione, farà da ponte con le autorità locali. Da oggi e fino al 21 marzo, nei depositi aziendali di Avellino e Caserta allestiti come punti di raccolta, sarà possibile donare i beni destinati alla popolazione dell’Ucraina. “Mi sento di ringraziare di cuore tutti i dipendenti dell’azienda per la sensibilità e la generosità che stanno dimostrando”, le parole dell’Amministratore Unico di Air, Anthony Acconcia, che ha raccolto subito la richiesta di aiuto dopo aver incontrato don Antonello Giannotti (parroco della Parrocchia Buon Pastore di Caserta e presidente dell’Istituto di Sostentamento del Clero) e Padre Ihor Danylchuk, della Parrocchia Personale Ucraina “Santissima Trinità” di Caserta. Dopo aver consegnato il materiale raccolto, il bus porterà in Italia circa 100 profughi della guerra.

