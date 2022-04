Ucraini a Lioni, dalla scuola allo sport obiettivo integrazione

18 SHARES Condividi Tweet

Cantano l’inno nazionale ucraino e si commuovono, sulle note del flauto di Juliet Pica. Inizia così a Lioni giovedì pomeriggio l’incontro tra i 18 profughi arrivati dall’Ucraina, associazioni e istituzioni. “Tutta la comunità da subito si è sentita partecipe della vostra sofferenza e ringrazio le famiglie che stanno ospitando e i volontari che stanno sostenendo ognuno di voi”, dice la vicesindaco Mimma Gallo, impegnata ora a organizzare attività che possano consentire una piena integrazione dei nuclei familiari.

“Sono in attivazione corsi di alfabetizzazione per adulti e percorsi di inserimento nelle scuole di primo e secondo grado grazie alla disponibilità delle dirigenti dell’istituto comprensivo Patrizia Vece e del “Vanvitelli” Marilena Viggiano”, dice. Anche il mondo dello sport farà la sua parte. C’è già l’accordo con il consigliere delegato Sabatino Fonso per la frequenza di corsi di basket, mentre il campione di taekwondo Evgeniy Em è a disposizione per lezioni della sua disciplina. “Non possiamo fare grandi promesse, ma cercheremo di garantirvi massima apertura e un paese sereno e accogliente”, sottolinea Gallo.

In apertura il saluto del parroco Don Tarcisio Gambalonga, costretto invece a casa dal covid il presidente del Consorzio dei Servizi sociali Alta Irpinia Luigi D’Angelis. Raccontano la loro testimonianza Maria e Giulia. Quest’ultima, ospite con la madre e le sorelle da tre settimane nell’abitazione della consigliera delegata alle Pari opportunità della Regione Campania Rosetta D’Amelio, spiega: “Ero a Kiev dove studiavo con il mio ragazzo quando è scoppiata la guerra. Eventi così ti fanno rivalutare tutto, capisci che i problemi avuti fino a quel momento non contano nulla. Sono partita con tanta paura, ma convinta che fosse la cosa giusta da fare. La fede ci ha dato la forza per affrontare tutto”. Alla platea dice: “Cogliete sempre le opportunità che vi presenta la vita”.

