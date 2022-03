14 SHARES Condividi Tweet

Un concerto per la pace a Calabritto, per dire stop alla guerra in Ucraina e per diffondere messaggi a favore della fratellanza tra popoli. L’appuntamento promosso dal giornale locale Lu Bannaiuolu e dalla Pubblica Assistenza Odv Aurora, e’ in programma alla vigilia della festa patronale di San Giuseppe, venerdì 18 marzo alle ore 19:30, presso il centro sociale di Calabritto. Protagonista della serata il maestro Gerardo Spinelli, baritono, originario di Casamassima (Bari), già volontario a Calabritto durante il periodo del sisma del 1980. Con lui ci saranno Elena Kozina, soprano; Teresa Balocco, chitarra/mandolino; Teresa Spinelli, clarinetto; Angela Pascale al pianoforte. L’evento ha il patrocinio morale del Comune di Calabritto e della Parrocchia Ss. trinità, e’ gratuito e si svolgerà nel rispetto delle norme anti covid.

Per info. 3385650919 Carmine Giannini (Aurora).

