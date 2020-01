14 SHARES Condividi Tweet

L’Irpinia è Adesso si presenta in Alta Irpinia. Da qui viene la maggior parte dei promotori del movimento. Da queste parti sono presenti in misura più sentita temi di questi anni come spopolamento e abbandono. A Torella dei Lombardi la sala è bella piena. Non brilla per partecipazione dei giovani, ma Mario Del Goleto assicura che il coinvolgimento di ragazze e ragazzi sarà il prossimo passo. E che, aggiunge insieme a Michele Cetta, i prossimi incontri saranno tematici. Scuola, lavoro, sanità.

Entri e arrivano molto puntuali i rappresentanti territoriali del mondo 5 Stelle (Ivan Melillo e Vitale Recce per esempio). Cosa c’entrano loro con un neonato politico che si dice chiaramente di Sinistra o Centrosinistra? Chissà, magari L’Irpinia è Adesso non guarda alle Regionali ma solo all’Irpinia per il bene degli irpini. Forse vuole avere un respiro un po’ più lungo. E poi si sono detti di sinistra ma “non con De Luca“, attirandosi le critiche dei deluchiani (ecco la solita sinistra che contribuisce a far vincere la destra) e le simpatie di altri. Chissà.

I promotori de L’Irpinia è Adesso non sono di primissimo pelo, ma qualcuno ha comunque partecipato attivamente alle vertenze di pochi anni addietro, come quella sugli ospedali. Insomma, verranno pure dal secolo scorso in quanto a militanza partitica (Pci, Pds, Ds o Socialisti) ma non sono sconosciuti. Michele Cetta, Mario Del Goleto, Nando Intintoli, Salvatore Ruggiero. Tra il pubblico non mancano attuali consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione. Da Lioni Nicola Di Paolo ma anche Rodolfo Salzarulo e Andrea Pezzella. Gente di centrosinistra eh, del Partito Democratico. E però Del Goleto dal tavolo rinnega “questo Pd, a cui pure sono iscritto“. La sinistra avellinese, non il Pd, è presente con Amalio Santoro, Raffaele Aurisicchio, Roberto Montefusco. Dall’Alta Irpinia mondo socialista con Stefano Quaresimale (Nusco), Giuliana Delli Gatti e Gianluca Capra (Montella).

Si chiacchiera a margine e si discute al microfono. C’è una bella porzione di politichese. Stampo di Sinistra, di una Sinistra non esattamente moderna e prorompente. Però in Irpinia mica è facile essere prorompente? Neanche le Sardine hanno inciso granché per adesso… E c’è anche qualche divergenza di opinione, che per Cetta e altri rappresenta comunque una ricchezza. “L’Irpinia è Adesso vuole essere movimento plurale e inclusivo“, fa Del Goleto.

E allora Amalio Santoro, uno dei massimi rappresentanti della sinistra avellinese, salva di questi 5 anni “l’esperienza di sindaci che resistono nonostante i tagli. Che hanno idee innovative“. Per qualcuno, per Michele Cetta per esempio, invece andrebbero dimenticati anche moltissimi sindaci altirpini. “La rappresentanza non è stata adeguata, risposte dal Progetto Pilota non ne sono arrivate. Si può chiudere anche qui, a meno che non debba continuare a essere la vetrina per vecchi personaggi o per qualche sindaco rampante che pensa di avere un po’ di visibilità. Ma una visibilità sul nulla“.

Poi c’è pure un amministratore, il padrone di casa Amado Delli Gatti, che in questi anni non ha cercato molta visibilità sul tema. Parla da padrone di casa appunto, e però afferma: “Dobbiamo contrastare le destre, ma la Regione doveva e deve fare di più. Sul progetto pilota stendiamo un piccolo velo. Speriamo qualcosa arrivi, ma ne dubito“.

La prima uscita fa registrare presenze numerose. Bisognerà tradurle in altro, occorrerà capire se molti siano andati per curiosità o per annusare e che odore abbiano sentito. Ma L’Irpinia è Adesso parte. Dal suo territorio o dalla sua roccaforte, a seconda del coinvolgimento o meno nelle elezioni regionali…

