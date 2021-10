‘Un tango per me’, a Sant’Andrea di Conza si presenta il romanzo

24 SHARES Condividi Tweet

Sabato 2 ottobre 2021 nella sala consiliare del comune di Sant’Andrea di Conza, alle ore 18, si terrà la presentazione di ”Un tango per me. La danza di un medico ricercatore” di Jan-Lilyth Albani, Scuderi editrice. Un romanzo di straordinaria attualità perché, coniugando biografia ed autobiografia, Albani, eteronimo dell’autore e voce narrante, introduce il lettore nel mondo della ricerca medica internazionale e nazionale, focalizzandosi sui problemi della sanità in Italia e sulla drammatica fuga dei cervelli dal nostro Paese. A parlarne con il medico Pierpaolo Correale, dopo il saluto del sindaco di Sant’Andrea di Conza Gerardo D’Angola e l’editrice Giovanna Scuderi, saranno la storica Gaetana Aufiero, il medico Salvatore Frullone e la sociologa Patrizia Delli Gatti. Modererà la giornalista di IrpiniaPost Paola Liloia.

“Due figure, autore e narratore, che si sovrappongono, si confondono come in un gioco di specchi segnando le tappe di un percorso narrativo che si apre con le immagini mitiche del mare Mediterraneo, si chiude sulle note del tango a Creta, nella terra del mito dove finalmente il nostro Pier Paolo sentirà di aver raggiunto la meta del suo lungo vagare”, scrive Aufiero nella sua presentazione.

Condividi su: