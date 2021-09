Vaccini alle gestanti, open day all’Asl Avellino

14 SHARES Condividi Tweet

In occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza delle cure e della persona assistita – “World Patient Safety Day”, dedicata quest’anno al tema “Cure materne e neonatali sicure”, l’Asl di Avellino ha promosso, per la giornata di domani 17 settembre 2021 presso i Centri Vaccinali di Avellino, Ariano Irpino (Vita) e Solofra, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, un Open day dedicato alla vaccinazione anti-covid delle donne in gravidanza e allattamento, con la presenza di un ginecologo disponibile al colloquio e orientamento.

Inoltre, nella serata di domani verranno illuminati di arancione i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi e la sede legale dell’Asl in Via degli Imbimbo ad Avellino al fine di richiamare l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza delle cure e per ricordare l’impegno del Sistema Sanitario nazionale e di tutti gli operatori per fronteggiare l’epidemia COVID-19.

