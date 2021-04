Vaccini in Irpinia, prima dose per 82mila persone

16 SHARES Condividi Tweet

L’Asl di Avellino fa il punto sulla campagna vaccinale in Irpinia. Ad oggi sono 115.289 le dosi di vaccino somministrate nell’ambito del piano anti-Covid 19.

– 82.482 prime dosi (il 25% circa della popolazione adulta)

– 32.807 seconde dosi (il 10 % circa della popolazione adulta)

Attualmente l’Azienda Sanitaria Locale è impegnata nella vaccinazione delle categorie prioritarie, secondo il Piano Vaccinale, con il completamento della vaccinazione per gli over 80 non deambulanti, i fragili e i disabili, oltre alle altre categorie previste come caregiver, over 70 e over 60.

Per gli over 80 25mila le adesioni: 21.802 prime dosi e 18.152 seconde dosi. 31mila i pazienti fragili ad aderire: 17.087 hanno ricevuto la prima dose, 5224 la seconda. Circa 2500 disabili (1575 prima dose e 379 anche la seconda). 7.317 i caregiver che hanno fatto richiesta, prima dose per 787. Per quanto riguarda gli over 70, prima dose per 14.537 su oltre 22mila richieste. Per gli over 60 prima siringa per 2.368 soggetti su circa 18mila adesioni.

