Valle del Sabato, dossier in Procura

L’associazione Salviamo la Valle del Sabato ha partecipato ad un incontro con il Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, sulla situazione di inquinamento ad Avellino e nella Valle del Sabato che genera forti preoccupazioni in termini ambientali, di salute pubblica e di rispetto della legalità. “Non dimentichiamo che Avellino è la città con l’aria più inquinata di tutto il Centro Sud nel 2020 (la settima in assoluto in tutta Italia), con livelli di sforamento delle polveri sottili che da anni superano le soglie massime consentite dalla legge italiana”, dicono gli attivisti in una nota.

Il colloquio si è tenuto presso gli uffici della Procura di Avellino e vi hanno partecipato Franco Mazza, Presidente dell’Associazione Salviamo la Valle del Sabato e di ISDE Medici per l’Ambiente – Avellino, e Francesco Graziano, tra i coordinatori della rete associativa attiva sui temi ambientali e curatore della pagina Aria di Avellino.

“In primis esprimiamo anche pubblicamente il sincero apprezzamento per l’opportunità dell’incontro con il Procuratore Dott. Airoma e per il suo profondo interesse circa le problematiche ambientali e di salute pubblica nell’area di Avellino e della Valle del Sabato. Nel colloquio, abbiamo appreso positivamente delle attività in corso da parte della Procura attraverso un pool di magistrati e investigatori specializzati già al lavoro sulle problematiche evidenziate”, si legge nel comunicato. .

“Abbiamo quindi ricevuto un sincero incoraggiamento a proseguire le azioni di cittadinanza attiva attraverso gli opportuni canali, nella consapevolezza che segnalazioni e indicazioni di associazioni e singoli cittadini possono dare un importante contributo alle attività investigative e al lavoro di tutte le istituzioni.

Considerato quanto sopra, ci auguriamo di aver offerto dunque un utile supporto attraverso il Dossier consegnato e registrato con opportuno protocollo con cui rappresentiamo:

la situazione dell’inquinamento in città e nell’area intorno ad Avellino in merito alle contaminazioni dell’aria, dei fiumi e dei suoli , alle specifiche caratteristiche orografiche e meteorologiche, alle particolari condizioni di contiguità del nucleo industriale all’area urbana, ai preoccupanti risultati dello studio SPES circa la presenza di inquinanti nel sangue dei nostri concittadini

un lungo e dettagliato elenco di comunicazioni pubbliche e alle istituzioni che abbiamo inviato nel corso degli anni per chiedere un pronto intervento a tutela della salute pubblica attraverso raccolte firme, appelli, esposti, incontri, convegni, segnalazioni puntuali, studi professionali, diffide e denunce.

“In conclusione, abbiamo espresso la disponibilità e stabilito i canali di comunicazione per ogni ulteriore approfondimento sui temi trattati e rinnoviamo anche pubblicamente i sinceri auguri di buon lavoro al Dott. Airoma e agli uffici della Procura della Repubblica di Avellino. Siamo fiduciosi che questo dialogo possa continuare efficacemente, sempre sulla base delle evidenze scientifiche e di segnalazioni e denunce puntuali di associazioni e cittadini”.

