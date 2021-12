Variante di Grottaminarda, terminati i lavori

12 SHARES Condividi Tweet

E’ stato rimosso il senso unico regolato da semaforo, precedentemente istituito tra il km 3,800 ed il km 4,500 della strada statale 90/VAR “Variante di Grottaminarda”, a seguito dell’ultimazione dei lavori principali eseguiti da Anas (Gruppo FS Italiane).

Nel dettaglio, le attività eseguite hanno riguardato la realizzazione delle paratie di pali a protezione delle terre rinforzate situate sui due lati della SS90/VAR, oltre alla costruzione delle gabbionate a sostegno del rilevato, che rappresenta la parte fondante della viabilità di servizio sovrastante la SS90/VAR, per accesso ai fondi limitrofi e per l’accesso al personale Anas per le periodiche e programmate attività di ispezione delle opere.

Questi lavori si inseriscono nell’ambito di un appalto complessivo più ampio – del valore di circa 2,6 milioni di euro – col quale era già stata realizzata ed aperta al transito dallo scorso agosto la nuova bretella di Grottaminarda (previa cessione al Comune) e potenziata l’accessibilità di ‘Contrada Piani’, attraverso lo storico collegamento di via Fontanelle, con l’ulteriore interconnessione tra la viabilità comunale e provinciale (SP253 e 36).

L’ultimazione delle lavorazioni residuali – che al momento proseguono sulle strade di servizio superiori, senza creare alcun disagio alla circolazione della SS90/VAR – è fissata entro la metà del prossimo gennaio.

