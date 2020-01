16 SHARES Condividi Tweet

Dura reazione della politica irpina contro i comportamenti del vicesindaco di Cesinali, Pasquale De Vito, che sui social ha più volte inneggiato al Duce e al fascismo. Numerose le voci concordi con il comitato Giovani della Valle del Sabato nel condannare l’atteggiamento e le parole dell’amministratore, del quale si chiedono le dimissioni ricordando come l’apologia del fascismo sia per la nostra Costituzione un reato.

ROBERTO MONTEFUSCO (Sinistra italiana): “Grazie alle segnalazioni dei gruppi di opposizione e di cittadini di Cesinali sono stati denunciati i reiterati comportamenti del vicesindaco Pasquale De Vito che sui social si rende responsabile di una chiara apologia di fascismo. Tutto ciò, oltre che essere sanzionato dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, e’ ancora più grave quando giunge da chi dovrebbe rappresentare le Istituzioni ed una comunità, per cui dovrebbe essere sacro il rispetto dei valori costituzionali, incompatibili con la volgare esaltazione del fascismo e dei suoi simboli. E’ evidente che De Vito debba dimettersi immediatamente, e mi auguro che il Sindaco e la maggioranza abbiano la sensibilità democratica minima per capire che Cesinali non merita questo scempio e l’ indecenza di queste esternazioni. Non e’ possibile minimizzare, ignorare, sottovalutare queste parole e questi slogan, e chi lo fa si assume una responsabilità gravissima”.

FRANCESCO TODISCO (consigliere delegato da De Luca alle aree interne): “Ho letto questo delirio inneggiante al fascismo da parte del vicesindaco di Cesinali. Non ci sono parole adeguate per condannare queste parole. Credo che l’atto più opportuno che possa fare sia rimettere le deleghe da vicesindaco, dimettersi da consigliere comunale, chiedere scusa a chi gli ha espresso la preferenza, al Sindaco di Cesinali e agli altri consiglieri, persone per bene e di saldi valori democratici, e a tutta la sua comunità. Ah e in ultimo, mi sia consentito un caloroso appello a quest’uomo: faccia la cosa più importante e torni sui libri a studiare. L’unico rimedio al fascismo è lo studio. Ci provi, stento a crederci ma potrebbe sorprenderci e, forse, si indignerà delle porcate che ha scritto e proverà vergogna per se stesso”.

FRANCESCO IANDOLO (Cons. Comun. di Avellino – Avellino prende parte): “Viviamo in tempi difficili di perdita di valori e di frammentarietà. Oggi più che mai l’esempio e la testimonianza delle persone impegnate in politica serve per orientare le comunità al bene comune. Ciò che ostenta il vicesindaco di Cesinali sui social è grave perché l’apologia del fascismo è contro la costituzione della nostra repubblica nata dalla Resistenza al fascismo. Ci chiediamo con che spirito si può amministrare una comunità con questi modelli di riferimento? Serve una presa di posizione netta delle istituzioni per arginare questo preoccupante fenomeno”.

ROSETTA D’AMELIO (presidente del Consiglio regionale della Campania): “Leggo sconcertata le parole del vicesindaco di Cesinali, opportunamente segnalate da Giovani per la Valle del Sabato, che in maniera sfrontata sui social si è macchiato di un reato incostituzionale e gravissimo quale è l’apologia del fascismo. Mi fa specie che in Irpinia, in una provincia dove la tradizione politica del comunismo e del cattolicesimo democratico ha una storia antica fatta di lotte e impegno culturale, possano verificarsi casi del genere con protagonisti esponenti delle Istituzioni. Mi sento quindi di condannare senza appello quanto accaduto e di suggerire al vicesindaco un passo indietro nel rispetto della Repubblica italiana di cui è un rappresentante sul territorio, nella consapevolezza che le donne e gli uomini liberi e antifascisti non resteranno mai silenti di fronte a questi comportamenti e continueranno (continueremo) a denunciare messaggi razzisti e xenofobi portatori di odio e violenza”.

PARTITO COMUNISTA (FEDERAZIONE DI AVELLINO): “L’Irpinia è antifascista, chiediamo le immediate dimissioni del vice sindaco di Cesinali. Il vicesindaco di Cesinali, tal Pasquale De Vito pubblicamente esalta il duce e il fascismo!Bene hanno fatto i rappresentanti del gruppo di minoranza “GIOVANI PER LA VALLE DEL SABATO” e numerosi cittadini a denunciare. Siamo di fronte ad una evidente apologia di fascismo , reato d’opinione grave , immorale e anticostituzionale. che, assume sembianze inaccettabili poiché reiterato da un esponente istituzionale. Da sempre come Rifondazione Comunista denunciamo che le forze di destra, in modo particolare Fdi e Lega,convivendo con organizzazioni neofasciste e diffondendo messaggi razzisti e xenofobi stanno contribuendo a farci ripiombiare in una stagione d’odio e di intolleranza, quindi invitiamo le donne e gli uomini liberi e antifascisti a reagire con ferma determinazione sostenendo tutte le iniziative che i giovani di Cesinali vorranno intraprendere. Investire mo il Prefetto di Avellino ed eventualmente la procura della repubblica affinché l’autore si DIMETTA immediatamente dal ruolo che in degnamente ricopre e risponda delle palesi violazioni dei principi costituzionali”.

+ EUROPA : “Abbiamo seguito con crescente sconcerto le “esternazioni” mussoliniane del vicesindaco di Cesinali, un’escalation di cui Pasquale De Vito dovrebbe vergognarsi senza alcun invito da parte nostra. Considerato che il pudore non è certamente virtù di cui i fascisti possano fregiarsi, chiediamo al sindaco di prendere le distanze da un rappresentante che non infanga solo l’amministrazione cittadina, ma l’intera comunità di Cesinali. La storia insegna che chi minimizza, nasconde e sottovaluta diventa complice della violenza, anche se per ora solo verbale, degli antidemocratici. Noi – in ogni caso – non resteremo silenti”. (Giovanni Frulio – Consigliere comunale di Cesinali, Bruno Gambardella – Presidente +Europa Avellino, Alfonso Maria Gallo – Coordinatore +Europa Avellino)

