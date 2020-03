22 SHARES Condividi Tweet

A causa dell’emergenza Coronavirus, l’Italia sta subendo gravissimi disagi, soprattutto nei settori strategici dell’economia del paese. Proprio in un momento in cui l’Europa dovrebbe essere unita, la TV francese Canal+ manda in onda un video che insinua che i prodotti italiani potrebbero essere contaminati dal virus Covid-19. Per questo motivo l’eurodeputato e portavoce M5S Piernicola Pedicini ha scritto alla Commissione europea.



“Questo episodio – commenta Pedicini – avrà ripercussioni negative sulle aziende italiane, perché le aziende di altri Stati Membri acquisiscono un vantaggio competitivo sui mercati a causa di un messaggio falso e denigrante, che alimenta un clima di paura e di diffidenza verso un popolo dell’Ue, in un momento dove non andrebbe alimentato ulteriore panico. Alla Commissione europea ho chiesto quali sono i provvedimenti che intende adottare per sanzionare i responsabili del video e della sua messa in onda”.

“E’ un atteggiamento che stupisce – prosegue Pedicini – in un Paese che conosce e apprezza l’Italia e dove infatti, in questo momento, i maggiori sforzi di ricerca sulle modalità di propagazione nelle popolazioni del virus, sono portati avanti dall’Istituto francese della Sanità e la Ricerca Medica e in particolare dal laboratorio EPIcx (Epidemics in complex environments) diretto da un italiana, l’eccellente Vittoria Colizza, e costituito da un team con molti ricercatori italiani“.

