Riceviamo e pubblichiamo l’intervento sulla vertenza Whirlpool del deputato del Movimento Cinquestelle Generoso Maraia:

“La questione del diritto al lavoro e della sua tutela sono da sempre tra i punti cardini della mia attività politica: è per questo che seguo con molto interesse il caso Whirpool e vorrei fare il possibile per un sua felice risoluzione. La storia di tale fabbrica è affine con quella di IIA (Industria Italiana Autobus), ad iniziare dai licenziamenti. Tre anni fa i lavoratori dell’ex Irisbus, gruppo Fiat, furono lasciati a casa per andare a produrre in Francia, così come oggi il gruppo Whirpool ha deciso di lasciare Napoli per produrre altrove.

Il M5S è riuscito nell’intento di trasformare un capannone vuoto in un moderno stabilimento per bus, salvando così molte famiglie dall’indigenza. Ma non ci siamo limitati a questo: c’è stato un grosso investimento anche nella ricerca e sviluppo di nuovi modelli sempre più ecologici. Difatti, proprio da qui, nasce la collaborazione con l’Università di Bologna per realizzare la prima batteria Made in Italy del settore. Quel sogno oggi è realtà e, già da settembre, inizierà la produzione dei nuovi bus elettrici. Sono proprio le batterie ad essere una delle nuove componenti fondamentali della mobilità sostenibile, così da procedere verso la neutralità climatica prevista per il 2050.

Se prima si pensava di produrle esclusivamente negli stabilimenti in provincia di Avellino ed a Bologna ora, di fronte alla disperazione di tante madri e padri di famiglia, si può pensare di allargare tale innovativo progetto, coinvolgendo gli ex lavoratori e le strutture di Whirpool di Napoli. Questa mia proposta potrà diventare realtà se il ministro Giorgetti deciderà di prenderla in considerazione e, come è stato per IIA, anche la ex Whirpool potrà da incubo trasformarsi in una bella storia tutta italiana.

