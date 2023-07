Wine & Taranta Fest, a Teora tre giorni di musica ed enogastronomia

24 SHARES Condividi Tweet

Tutto pronto a Teora per una tre-giorni dedicata alla musica popolare e non solo. Wine & Taranta Fest giunge quest’anno alla sesta edizione e vede per primi sul palco i Bottari di Macerata Campaniavenerdì 21 luglio. Sabato 22 arriva direttamente da Melpignano l’Orchestra popolare La Notte della Taranta. A concludere la manifestazione, domenica 23, ci sarà Cantarè Mannarino Tribute Band.

Il centro di Teora farà da cornice agli eventi musicali con una grande offerta enogastronomica e di artigianato locale. Wine & Taranta Fest è organizzata da Comune di Teora e Pro Loco Teora. “La manifestazione è in realtà una evoluzione della sagra e della fiera di paese. L’evento è infatti pensato come cammino enogastronomico e culturale in cui la musica unisce visitatori e protagonisti. Negli anni – aggiungono i promotori – si sono alternati in piazza Eugenio Bennato, Giuliano Palma, Après la Classe tra gli altri. Anche quest’anno il cartellone è di primo piano grazie alla collaborazione con la Fondazione La Notte della Taranta. Teora diventa per tre giorni una festa dinamica e coinvolgente”.

Wine & Taranta Fest è stato presentato lunedì 17 luglio in conferenza stampa, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo ad Avellino.

